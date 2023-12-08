Ученые выяснили, что слова способны в буквальном смысле «разбить» сердце близкому человеку

Американские исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго нашли связь между эмоциональным общением с родными и близкими и повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Статья опубликована в научном журнале Emotion.

Ученые сосредоточились на сердечно-сосудистой реактивности — изменении частоты сердечных сокращений и артериального давления во время стрессовых ситуаций. Эта реакция считается важным признаком долгосрочных последствий для здоровья, поскольку она связана с риском болезней сердца и кровеносной системы.

В исследовании приняли участие 49 супружеских пар из Чикаго. В лаборатории каждая пара участвовала в двух типах записанных на видео разговоров: один включал конфликт, а другой — позитивное обсуждение. Этим разговорам предшествовал период, когда партнеры расслаблялись и не вступали ни в какие разговоры, что служило отправной точкой для физиологических измерений.

Во время этих взаимодействий у обоих супругов непрерывно регистрировались физиологические показатели, в частности временной интервал между ударами сердца (показатель сердечно-сосудистой реактивности). Кроме того, были расшифрованы разговоры и проанализирован язык беседы. Основное внимание уделялось количественной оценке частоты и разнообразия сказанных слов, выражающих как отрицательные, так и положительные эмоции.

Результаты показали, что чем больше в ходе общения использовались слова для выражения негативных эмоций, тем сильнее проявлялась сердечно-сосудистая реактивность. Самым разрушительным для сердца чувством оказался гнев.

При этом негативные эмоции отрицательно влияли на работу сердца как в конфликтных ситуациях, так и когда пара не ссорилась. Эффект одинаково проявился и у женщин и у мужчин.

Хотя исследователи получили убедительные доказательства связи между эмоциональной речью и изменением сердечного ритма, они отметили, что в этом случае возможна и обратная взаимосвязь — чем чаще у нас бьется сердце, тем негативнее и злее становится наш язык общения.

Ранее ученые выяснили, что речевые грамматические ошибки сбивают сердечный ритм.