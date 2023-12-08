Стимуляция особого нерва может улучшить работу клеток поджелудочной железы

Стимуляция нерва, связанного с поджелудочной железой, помогает восстановить клетки, вырабатывающие инсулин, при диабете 1 типа. Исследование опубликовано в журнале Nature Biomedical Engineering.

Единственными клетками, которые производят инсулин (гормон, снижающий уровень сахара в крови), являются бета-клетки поджелудочной железы. Их потеря — основная причина диабета 1 типа. В новом исследовании ученые использовали стимуляцию блуждающего нерва, связанного с поджелудочной железой, для улучшения ее работы и восстановления бета-клеток у мышей.

Стимуляция блуждающего нерва в течение двух недель более чем удвоила исходное количество бета-клеток, а также повысила выработку инсулина у мышей с диабетом.

«Мы надеемся, что наши достижения приведут к разработке новых стратегий и методов профилактики диабета. Мы также ожидаем, что это поможет нам лучше понять механизмы, регулирующие работу и количество бета-клеток поджелудочной железы, а также причины диабета», — рассказали авторы работы.

Ранее ученые выяснили, что подобные Оземпику препараты могут снизить риск развития рака.