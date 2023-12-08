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Синий свет смартфона может менять работу генов, связанных со старением

PNAS Nexus: свет смартфона влияет на процессы старения и суточные циклы

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Ежедневное воздействие синего света низкой интенсивности (BLE) повлияло на старение и суточные ритмы мух-дрозофил. С аналогичным воздействием света ежедневно сталкиваются миллиарды людей, использующих смартфоны и другие экранные устройства. Исследование опубликовано в журнале PNAS Nexus.

Биологи подвергли самцов плодовых мух (Drosophila melanogaster) ежедневному воздействию BLE низкой интенсивности разной продолжительности. В возрасте 25 дней их сравнили с мухами, выращенными в темноте.

Синий свет привел к изменению активности генов и работы N6-метиладенозина (m6A) — молекулы, играющей важную роль в процессе старения и регуляции суточных ритмов. Типы генов, активность которых была изменена, позволяют предположить, что воздействие синего света может навредить работе нервных клеток.

В целом сильнее всего синий свет повлиял на ткани глаз и мозга мух дрозофил. По мнению авторов работы, следует продолжить изучение потенциальной опасности воздействия синего света на человека.

Ранее ученые выяснили, что полный отказ от смартфона вредит здоровью подростков.

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