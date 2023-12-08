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Кофе повышает риск развития артрита, выяснили ученые

Nutrients: кофе и курение повышают риск развития артрита

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Курение и потребление кофе напрямую повышают риск развития разных видов артрита, доказали ученые. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Остеоартрит и ревматоидный артрит вызывают разрушение хрящей суставов и костей. Они являются причиной того, что более 500 миллионов человек страдают от болей и испытывают трудности при ходьбе.

В настоящем исследовании ученые проверили наличие причинно-следственной связи между различными привычками образа жизни и риском артрита. Для этого они использовали метод менделевской рандомизации, в котором оценивается наличие связи между мутациями, связанными, например, с любовью к кофе, и мутациями, отвечающими за риск артрита. Такой подход позволяет исключить влияние среды и сосредоточиться на наличии прямой биологической связи между заболеванием и употреблением кофе.

В исследовании наличие артрита оценивалось с помощью МРТ. Ученые обнаружили причинно-следственную связь между употреблением кофе, курением и повышенным риском остеоартрита и ревматоидного артрита.

Качество включенных исследований было оценено как высокое, а риск систематической ошибки — низкий, что подтверждает надежность данных и выводы нового анализа. Результаты предполагают, что людям, склонным к остеоартриту, а также тем, у кого уже есть диагноз, следует рассмотреть возможность сокращения курения и потребления кофе.

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