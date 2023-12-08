Найдено эффективное лекарство против самого опасного рака у женщин

Препарат Мирветуксимаб соравтанзин повысил выживаемость женщин с раком яичников. Кроме того, по сравнению с химиотерапией, в три раза больше пациенток оказались чувствительны к Мирветуксимабу. Исследование опубликовано в журнале NEJM.

Рак яичников — одна из опаснейших опухолей с низкими показателями выживаемости и ограниченным набором методов терапии.

В клиническом испытании фазы 3 ученые сравнили эффективность и безопасность Мирветуксимаба соравтанзина (MIRV) и химиотерапии для лечения устойчивого к платине рака яичников высокой степени злокачественности. Более 450 участниц до исследования получили от одного до трех видов терапии.

Для химиотерапии в новом испытании использовались препараты паклитаксел, пегилированный липосомальный доксорубицин и топотекан. Все они оказались менее эффективны, чем MIRV: медианное время без прогрессирования опухоли составило 3,98 и 5,62 месяца соответственно. Кроме того, на терапию ответили 15,9% участниц из группы химиотерапии и 42,3% из группы нового препарата.

Общая выживаемость составила 12,75 месяцев при химиотерапии и 16,46 месяцев при использовании Мирветуксимаба соравтанзина.

Также новый препарат вызвал меньше тяжелых побочных эффектов.

Исследование финансировалось компанией ImmunoGen, которая занимается разработкой MIRV.

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