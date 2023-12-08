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Найдено эффективное лекарство против самого опасного рака у женщин

NEJM: препарат Мирветуксимаб соравтанзин продлил жизнь при раке яичников на 30%

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Препарат Мирветуксимаб соравтанзин повысил выживаемость женщин с раком яичников. Кроме того, по сравнению с химиотерапией, в три раза больше пациенток оказались чувствительны к Мирветуксимабу. Исследование опубликовано в журнале NEJM.

Рак яичников — одна из опаснейших опухолей с низкими показателями выживаемости и ограниченным набором методов терапии.

В клиническом испытании фазы 3 ученые сравнили эффективность и безопасность Мирветуксимаба соравтанзина (MIRV) и химиотерапии для лечения устойчивого к платине рака яичников высокой степени злокачественности. Более 450 участниц до исследования получили от одного до трех видов терапии.

Для химиотерапии в новом испытании использовались препараты паклитаксел, пегилированный липосомальный доксорубицин и топотекан. Все они оказались менее эффективны, чем MIRV: медианное время без прогрессирования опухоли составило 3,98 и 5,62 месяца соответственно. Кроме того, на терапию ответили 15,9% участниц из группы химиотерапии и 42,3% из группы нового препарата.

Общая выживаемость составила 12,75 месяцев при химиотерапии и 16,46 месяцев при использовании Мирветуксимаба соравтанзина.
Также новый препарат вызвал меньше тяжелых побочных эффектов.

Исследование финансировалось компанией ImmunoGen, которая занимается разработкой MIRV.

Ранее ученые выяснили, как снизить риск рака груди на 55%.

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