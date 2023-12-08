Ученые выяснили, почему у человека ухудшаются навыки пространственного ориентирования

Ухудшение навыков пространственного ориентирования у пожилых и молодых людей связано с некорректными паттернами активности нейронов в гиппокампе. К таким выводам пришли ученые из Университета Аризоны. Результаты их исследования опубликованы на сайте National Academy of Sciences (NAS).

Исследование было сосредоточено на изучении нейронов в гиппокампе. Когда человек (или животное) оказывается на незнакомой местности, они активизируются, помогая гиппокампу создавать мысленное представление о пространстве.

В исследовании приняли участие 25 молодых и 22 пожилых человека. Участникам было предложено выполнить задание в виртуальной реальности — требовалось запомнить расположение шести магазинов в двух искусственно спроектированных городах. Затем добровольцы ответили на ряд вопросов для проверки их пространственной памяти. Одновременно с этим исследователи сканировали мозг участников с помощью функционального магнитно-резонансного томографа.

Исследователи обнаружили, что пожилые люди демонстрировали паттерны нейронной активности, отражающие сниженную способность к ориентации на местности. Одновременно с этим выяснилось, что существует не зависящий от возраста фактор, влияющий на этот навык. Дело в том, что разные нейроны в гиппокампе выполняют разные функции. Например, одни нейроны реагируют на ландшафт, а другие — на цветовую гамму обстановки или другие особенности. Эти нейроны сотрудничают, создавая всестороннее представление о местности. Предполагается, что если несколько групп нейронов будут фиксировать одну и ту же особенность, повысится риск того, что информация об окружающей среде может запомниться неточно.

В настоящее время причина возникновения такой особенности мышления у молодых и пожилых людей неясна. Для глубокого изучения этих механизмов нужны дополнительные исследования.

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