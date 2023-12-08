Обнаружен ген, защищающий от ожирения

Ученые из подразделения биомедицинских исследований Корнеллского университета (США) обнаружили, что у носителей особого варианта гена GIP снижена предрасположенность к увеличению веса. Результаты опубликованы в журнале Molecular Metabolism.

Эксперимент с участием лабораторных мышей показал, что вариант Q354 гена GIP связан с более низким риском развития ожирения и появления лишнего веса. Исследовательская команда использовала технологию CRISPR-Cas9 для создания генетически модифицированных мышей с аналогичным человеческому вариантом гена, кодирующего рецептор GIP. Оказалось, что при носительстве варианта Q354 в организме эффективнее запускается выработка инсулина, который контролирует уровень сахара в крови и помогает организму преобразовывать пищу в энергию.

Рецептор GIP взаимодействует с гормоном, высвобождающимся в ответ на поднятие уровня глюкозы после еды. Разные варианты GIP по-разному ведут себя в клетке. Метаболизм людей с Q354 изменен таким образом, что их поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина в ответ на поступление сахара и поднятие уровня определенных гормонов.

Вариант рецептора GIP (Q354) остается внутри клеточного компартмента в четыре раза дольше других. Это позволяет ему посылать внутриклеточным механизмам больше сообщений о необходимости переработки и выведения излишнего количества сахара.Такая особенность позволяет носителям не преобразовывать всю глюкозу в жир при употреблении сладких и высококалорийных продуктов.

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