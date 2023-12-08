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Ученые рассказали, почему веганский белок не так полезен, как традиционный

JournalofNutrition: веганский белок менее эффективен для синтеза мышечной массы

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Pixabay

Ученые из Маастрихтского университета (Нидерланды) обнаружили, что растительные источники белка не так эффективны для синтеза мышечной массы у пожилых людей, как традиционные, животного происхождения. Результаты опубликованы в Journal of Nutrition.

В связи с популяризацией вегетарианства и веганства, которые предполагают отказ от продуктов животного происхождения, голландские ученые провели исследование, чтобы выяснить, эффективны ли растительные источники белка для построения и сохранения мышечной массы у пожилых людей. В нем приняли участие 16 здоровых добровольцев в возрасте от 65 до 85 лет. В ходе первого этапа эксперимента участники должны были съесть блюдо, включающее в себя порцию говяжьего фарша (100 граммов). На второй день добровольцам было предложено другое блюдо, состоящее из необработанных, широко употребляемых растительных белковых ингредиентов, таких как киноа, соевые бобы, нут и фасоль.

После каждого приема пищи ученые измеряли скорость синтеза мышечного белка в организме участников. Оказалось, что при сходной калорийности и содержании белка (36 граммов), блюдо из говядины более эффективно для построения мышечной массы, чем веганское. Исследование аминокислотного профиля плазмы крови добровольцев показало повышение скорости синтеза мышечного белка на 47% после употребления говядины по сравнению с веганской едой. Кроме того, продукт животного происхождения оказался способен повысить уровень лейцина в крови участников на 139%. Эта аминокислота необходима для производства мышечных волокон.

Ранее ученые опровергли пользу вегетарианства и веганства.

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