Стало известно, как пол и возраст влияют на формирование зависимости от вейпов

Исследователи из Университета Западного Онтарио выяснили, что у взрослых самок крыс с большей вероятностью разовьется привыкание к вдыханию паров никотина. Тем не менее синдром отмены у них слабее, чем у молодых крыс и самцов. Результаты опубликованы в Neuropsychopharmacology (NРР).

Вейпы или электронные сигареты позиционируются в качестве более безопасной альтернативы традиционному курению. Однако в последнее время популярность вейпов возросла среди возрастной группы, для которой они не предназначались — подростков. Существует мнение, что подросткам легче отказаться от вейпинга, чем взрослым людям с длительным стажем никотиновой зависимости. Ученые стремились выяснить, так ли это.

Молодых и взрослых крыс мужского и женского пола в течение двух недель ежедневно подвергали воздействию паров никотина, аналогичных потребляемым человеком при использовании вейпов. Ученые фиксировали показатели активности мозга грызунов во время вдыхания паров и после того, как у них начался абстинентный синдром.

Оказалось, что взрослые самки крыс с большей вероятностью развивали зависимость от никотиновых паров. Тем не менее абстинентный синдром у них был выражен не так интенсивно, как у молодых крыс и самцов. Ученые объяснили, что никотин по-разному влияет на мозг в зависимости от пола и возраста животного. Вероятнее всего, эти же закономерности верны и в отношении людей. Авторы исследования убеждены, что понимание этих особенностей важно не только для устранения рисков для здоровья, связанных с вейпингом, но и для разработки эффективных стратегий защиты уязвимых групп населения (особенно молодежи) от потенциального вреда употребления электронных сигарет.

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