Революционное открытие позволит эффективнее бороться с раком кишечника

Окружающие злокачественную опухоль здоровые клетки замедляют рост рака, тем самым делая его устойчивым к химиотерапии: принцип действия этого лечения основан на уничтожении быстро растущих клеток. Два исследования опубликованы в журнале Cell.

Ученые использовали 1107 «мини-опухолей» кишечника, полученных от мышей. Анализ показал, что клетки рака кишечника могут переходить от медленного роста к быстрому, причем здоровые клетки способствуют переключению рака на медленный рост. Поскольку химиотерапия нацелена на быстрорастущие клетки, медленнорастущие с большей вероятностью будут устойчивы к лечению.

«Недавние исследования показали, что пациенты с раком кишечника, у которых в опухоли больше здоровых клеток, включая клетки, называемые фибробластами, которые участвуют в заживлении ран, часто имеют плохой прогноз. Но до сих пор мы не знали, почему это происходит. Наши исследования показывают, что, поскольку химиотерапия нацелена на быстрорастущие клетки, раковые клетки, рост которых замедляется здоровыми клетками, становятся нечувствительны к химиотерапии», — объяснил ведущий автор исследования из Университетского колледжа Лондона доктор Крис Тейп.

Во втором исследовании ученые попытались подтвердить свои выводы на клетках человека, используя более 2500 мини-опухолей, выращенных из ткани пациентов с раком, перенесших операцию. Результаты показали, что такие факторы, как возраст пациента и специфические мутации опухоли, не влияют на реакцию рака на химиотерапию. Ключевым фактором было то, насколько быстро рос рак. Самое важное: здоровые клетки, замедляя рост рака у некоторых пациентов, иногда полностью защищали опухоль от химиотерапии.

Авторы считают, что поиск способов заставить раковые клетки перейти в состояние быстрого роста до того, как пациент начнет курс химиотерапии, может сделать лечение более эффективным.

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