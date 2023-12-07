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Экстракт какао может улучшить мышление и память пожилых людей

AJCN: экстракт какао улучшает умственные способности пожилых с плохой диетой

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Ученые выяснили, что прием добавок с экстрактом какао, содержащим 500 мг флаванолов, улучшает умственные способности пожилых с нездоровой диетой. Исследование опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В двухлетнем эксперименте приняли участие 573 пожилых человека. Часть из них ежедневно принимали экстракт какао, а остальные получали плацебо, то есть препарат без активных ингредиентов. За время наблюдения пациенты несколько раз прошли офлайн-тесты для оценки умственных функций.

Ежедневный прием добавок экстракта какао по сравнению с плацебо не имел общих преимуществ для глобальных или специфичных умственных функций. Однако более детальный анализ показал, что добавки с экстрактом какао были полезны для участников с плохим качеством питания. Пожилые, которые уже придерживались здоровой диеты в начале исследования, не получили никаких преимуществ от добавок.

Результаты исследования согласуются с выводами более раннего эксперимента, в котором использовались онлайн-тесты для оценки умственных способностей.

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