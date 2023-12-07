Назван способ снизить риск тяжелого инсульта при аритмии

Процедура по закрытию ушка левого предсердия эффективнее снижает риск инвалидизирующего инсульта при мерцательной аритмии, чем разжижающие кровь препараты. Исследование опубликовано в журнале JACC: Clinical Electropsyology.

Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) — нарушение сердечного ритма, сопровождающееся хаотичным или очень быстрым сердцебиением. Это состояние значительно повышает риск ишемического инсульта, то есть блокирования тромбом артерии, несущей кровь к мозгу. Для профилактики инсульта используют препараты, разжижающие кровь, а также процедуру эндоваскулярного закрытия ушка левого предсердия. Она позволяет изолировать область сердца, в которой часто образуются тромбы, от остального кровотока. Однако обе стратегии не защищают от инсульта на 100%, и может произойти прорывной ишемический инсульт.

Врачи из Медицинского Центра Маунт-Синай в Нью-Йорке провели анализ данных пациентов, перенесших закрытие ушка левого предсердия (125 пациентов), либо получавших разжижающие кровь препараты (322 пациента). Все они пережили прорывной инсульт, но у принимавших таблетки был выше риск инвалидизации (70,3% против 38,3%) или летального исхода (56,2% против 33,3%). Исследование означает, что закрытие ушка левого предсердия может эффективнее предотвращать тяжелые прорывные инсульты у пациентов с мерцательной аритмией.

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