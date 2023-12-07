Препарат от артрита оказался эффективен при лечении диабета

Ученые из Института медицинских исследований Сент-Винсента (Австралия) выяснили, что часто назначаемое лекарство от ревматоидного артрита может подавлять прогрессирование диабета первого типа. Результаты опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM).

Исследование с участием добровольцев показало, что препарат под названием Барицитиниб помогает организму диабетиков самостоятельно вырабатывать инсулин. В эксперименте принял участие 91 человек. Ученые разделили добровольцев на две группы — первая в течение года принимала Барицитиниб, а вторая — плацебо. Все испытуемые были в возрасте от 10 до 30 лет и приступили к участию в течение 100 дней с момента постановки диагноза — сахарного диабета первого типа.

На протяжении всего эксперимента участники продолжали инсулинотерапию. Исследователи отслеживали общую суточную дозу инсулина, получаемого при помощи препаратов, его количество, вырабатывающееся эндогенно (собственной поджелудочной железой человека), а также уровни глюкозы и HbA1c в крови. HbA1c (или гликированный гемоглобин), является показателем средней концентрации сахара в крови за последние два-три месяца.

После завершения эксперимента выяснилось, что благодаря приему Барицитиниба у участников первой группы нормализовался уровень сахара в плазме крови. Кроме того, препарат оказался способен стимулировать выработку собственного инсулина организмом. Авторы исследования объяснили, что лекарство защищает клетки, вырабатывающие инсулин, от уничтожения иммунными. Они надеются, что такой способ терапии диабета будет принят научным сообществом и получит распространение.

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