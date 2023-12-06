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Полный отказ от смартфона вреден для здоровья подростков, выяснили ученые

PLOS ONE: пара часов в смартфоне полезнее полного отказа от него для подростков

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Использование смартфона в течение более чем четырех каждый день, как и полный отказ от него, повышают риск психических расстройств у подростков. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

В новом исследовании приняли участие более 50 тысяч южнокорейских подростков. Данные были собраны в 2017 и 2020 годах. Участников попросили рассказать о приблизительном количестве часов в день, которое они проводили за смартфоном.

В 2017 году доля подростков, которые использовали смартфон более 2 часов в день, составила 64,3%, а в 2020 — 85,7%. Те, кто использовал смартфон более четырех часов в день, имели более высокие показатели стресса, чаще думали о самоубийстве и употребляли психоактивные вещества. Однако подростки, которые пользовались смартфоном один-два часа в день, столкнулись с меньшим количеством психических проблем, чем подростки, которые вообще не пользовались смартфоном.

Авторы отмечают, что это исследование не доказывает наличие причинно-следственной связи между использованием смартфонов и неблагоприятными последствиями для здоровья.

Предыдущие исследования показали, что использование смартфонов подростками в последние годы увеличилось, и что это может быть связано с более высоким риском неблагоприятных последствий для здоровья, включая психические расстройства, проблемы со сном, зрением и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Однако появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что небольшое ежедневное использование смартфона может быть связано с улучшением физического и психического здоровья подростков, что согласуется с выводами авторов новой работы.

Ранее ученые нашли способ предсказать, какие органы человека первыми откажут с возрастом.

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