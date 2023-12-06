Найден способ предсказать, какие органы человека первыми откажут с возрастом

Ученые из Стэнфордского медицинского университета нашли способ предсказать, какой из органов человека выйдет из строя первым. Метод оценки скорости старения органов с помощью анализа крови описан в журнале Nature.

Ученые проанализировали уровни почти 5000 белков в крови примерно 1400 людей в возрасте от 20 до 90 лет. Затем с помощью алгоритма машинного обучения они выявили 858 белков, надежно предсказывающих биологический возраст сердца, жировой ткани, легких, иммунной системы, почек, печени, мышц, поджелудочной железы, мозга, сосудистой системы и кишечника.

В дальнейшем исследовании приняли участие 5678 человек. Анализ их данных подтвердил, что органы человека стареют с разной скоростью. Если какой-то орган старел особенно быстро, была высокой вероятность того, что именно он станет причиной серьезного заболевания или летального исхода.

Как выяснили ученые, примерно у каждого пятого относительно здорового взрослого человека в возрасте 50 лет и старше есть по крайней мере один такой орган, а у одного из 60 — два быстро стареющих органа. У первых риск летального исхода в течение следующих 15 лет выше на 15-50%, а у вторых — выше в 6,5 раз (по сравнению с человеком без какого-либо явно состарившегося органа).

Также исследование показало, что у людей с ускоренным старением сердца без признаков активного заболевания риск сердечной недостаточности в 2,5 раза выше, чем у людей с нормально стареющим сердцем. Быстро стареющий мозг повышал риск ухудшения памяти в течение пяти лет в 1,8 раза.

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