Лекарство против аллергии помогло пациенту избавиться от рака легкого

Ученые из Медицинского центра Маунт-Синай выяснили, что терапия аллергии может значительно уменьшить раковую опухоль легкого. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Иммунотерапия рака основана на активации иммунных клеток пациента, борющихся с опухолями. Один из типов препаратов, которые используются в иммунотерапии? — ингибиторы (блокаторы) белка PD1. Эти лекарства делают опухоль «видимой» для иммунных клеток человека, тем самым подавляя ее рост и способствуя ее уничтожению иммунитетом. Иммунотерапия произвела революцию в лечении немелкоклеточного рака легких, но в настоящее время лишь около трети пациентов реагируют на нее.

В новом исследовании ученые выяснили, что сочетание иммунотерапии с антителом дупилумабом, широко используемым для лечения аллергии и астмы, улучшает ответ пациентов на терапию. У одного из шести пациентов в клиническом испытании наблюдалось значительное уменьшение опухоли после трех доз лекарства от аллергии. Он находится в ремиссии 17 месяцев, хотя до этого исследования не реагировал на иммунотерапию.

Ранее ученые нашли способ снизить риск рака груди на 55%.