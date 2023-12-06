Найден способ снизить риск рака груди на 55%

Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что новые препараты для профилактики рака груди приносят наибольшую пользу женщинам с высокими уровнями эстрогена. Исследование опубликовано в журнале Lancet Oncology.

Высокий уровень этого гормона — фактор риска рака молочной железы у женщин после менопаузы. Ингибиторы ароматазы (например, анастрозол), останавливающие выработку этого гормона, недавно были одобрены для профилактики рака молочной железы у женщин в постменопаузе с высокой вероятностью развития рака.

В новой работе ученые проанализировали данные исследования IBIS-II, в котором приняли участие 212 женщин. Их разделили на группы анастрозола и плацебо. Наибольшую пользу от анастрозола получили женщины, у которых изначально были высокие уровни эстрогена: их риск рака снизился на 55%. У женщин с самыми низкими уровнями гормона риск снизился только на 25%.

«В нашем исследовании 25% женщин с самыми низкими показателями эстрадиола не получили особой пользы от приема анастрозола, но при этом страдали от побочных эффектов препарата. Простой анализ гормонов крови может улучшить эффективность анастрозола, если мы будем использовать его для отбора наиболее подходящих пациенток», — отметил автор исследования профессор Джек Кьюзик.

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