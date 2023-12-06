Назван новый фактор риска развития диабета у женщин

Ученые из школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета (США) выяснили, что раннее начало менструального цикла (до 13 лет) связано с повышенным риском развития сахарного диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal (BMJ).

В исследовании приняли участие 17 377 женщин в возрасте от 20 до 65 лет. Из общего числа 1773 (10%) страдали сахарным диабетом 2 типа. Испытуемых попросили сообщить информацию о начале менструального цикла. Затем ученые распределили их на группы в соответствии с возрастом наступления первых месячных.

Ученые выяснили, что начало менструации до тринадцатилетнего возраста было связано с повышенным риском развития диабета. Эта корреляция сохранялась после учета ряда потенциально влияющих факторов, включая возраст, этническую принадлежность, образование, наличие детей, менопаузальный статус, семейный анамнез диабета, уровень физической активности, употребление алкоголя, наличие вредных привычек и вес.

Наступление первых месячных в 10 лет и младше увеличивало вероятность развития диабета на 32%, в 11-12 лет — на 14-29%. Кроме того, очень ранний возраст начала менструального цикла был связан с более чем двукратным повышением риска инсульта среди женщин в возрасте до 65 лет с диабетом.

Предполагается, что женщины, которые рано вошли в пубертатный период, подвергаются воздействию гормонов эстрогенов в течение более длительного периода времени. Вероятнее всего, это оказывает влияние на вероятность развития кардиометаболических заболеваний. Механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи, еще предстоит изучить.

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