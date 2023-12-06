Названо опасное последствие употребления жирной пищи

Употребление продуктов с высоким содержанием жира мешает сосудам, расширившимся вследствие стресса, сужаться. Это приводит к снижению насыщения головного мозга человека кислородом. К таким выводам пришли исследователи из Бирмингемского университета в Британии. Результаты опубликованы в Nutrients.

Ученые рассказали, что когда человек испытывает стресс, у него повышается давление и частота сердечных сокращений, а также расширяются кровеносные сосуды и увеличивается приток крови к мозгу. В норме после стрессового эпизода они сужаются. Тем не менее регулярное нервное перенапряжению ведет к снижению их эластичности. Оказалось, что усугубить негативное влияние стресса на сосуды могут неправильные пищевые привычки.

В частности, в результате исследования с участием 21 добровольца в возрасте 18-30 лет стало известно, что употребление жирной пищи при стрессовом эпизоде снижает эластичность сосудов. В ходе эксперимента участников попросили съесть два круассана с маслом, а затем приступить к выполнению задания — устного счета. Участники должны были совершать математические вычисления в уме на протяжение восьми минут. С каждой минутой количество задач увеличивалось и добровольцам приходилось считать быстрее. Добровольцы были осведомлены о количестве неверных ответов и могли видеть себя на экране во время выполнения упражнения. Эксперимент был проведен для имитации повседневного стресса.

Сканирование сосудов головного мозга показало, что после выполнения умственных упражнений их эластичность снизилась на 1,74%. Согласно более ранним исследованиями, снижение функции сосудов на 1% приводит к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 13%. Ученые также обнаружили, что употребление продуктов с высоким содержанием жира ослабляет церебральную оксигенацию в префронтальной коре головного мозга, что приводит к снижению обеспечения органа кислородом.

Авторы исследования надеются, что их открытие поспособствует появлению более здоровых пищевых привычек у людей, которые регулярно подвергаются стрессу.

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