Ученые разработали новый метод терапии рака печени

Исследователи из Университета Пердью в США обнаружили, что стимуляция выработки особого фермента DDX5 в печени человека повышает эффективность противораковой терапии органа. Результаты опубликованы в Cell Death & Disease.

Одним из наиболее распространенных противоопухолевых препаратов, использующихся при лечении рака печени, является Сорафениб. В настоящее время его применение может на два-три месяца продлить жизнь пациентов с этим заболеванием, но не вылечить рак. Ученые стремились найти способы сделать этот препарат более эффективным.

Они обнаружили, что повышение в организме уровня особого фермента DDX5, который синтезируется печенью, способствует усилению противоопухолевых свойств Сорафениба. Ученые уже провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Грызунов разделили на две группы. Злокачественные образования печени грызунов, спровоцированные имплантацией искусственно сконструированных раковых клеток, лечили Сорафенибом с использованием антибиотика Доксициклина или без него. Доксициклин использовался для стимуляции выработки DDX5.

Результаты показали, что применение Доксициклина и Сорафениба одновременно способствовало более значительному регрессу опухолей. Авторы исследования надеются, что их открытие позволит разработать новые методики лечения рака печени, основанные на стимуляции синтеза фермента DDX5. Это позволит повысить выживаемость пациентов с таким заболеванием.

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