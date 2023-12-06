Стало известно, какой продукт защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

Согласно исследованию, проведенному учеными из Каролинского института в Швеции, употребление жирной рыбы, такой как лосось, макрель, сельдь и сардины снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты опубликованы в журнале Circulation.

Жирные сорта рыбы содержат омега-3 жирные кислоты — эйкозапентаеновую (ЭПК) и докозагексаеновую (ДГК). Они не могут синтезироваться в организме человека и должны в достаточном количестве поступать с пищей. Многочисленные исследования показали, что их употребление снижает риск заболеваний сердца и сосудов.

В новой научной работе исследователи оценили пользу жирных кислот для людей с наследственной предрасположенностью к таким заболеваниям — инфаркту, инсульту, ишемеческой болезни сердца и стенокардии. В исследовании приняли участие 40885 человек. Ученые изучили семейный анамнез участников, чтобы выяснить, если ли у них близкие родственники, страдающие заболеваниями сердца и сосудов. Затем у всех испытуемых измерили уровни ЭПК и ДГК в крови, а также собрали информацию об их пищевых привычках.

В течение длительного периода наблюдения за участниками примерно у восьми тысяч из них развились сердечно-сосудистые заболевания. Оказалось, что у добровольцев, в крови которых уровни ЭПК и ДГК были выше (это свидетельствует об употреблении большого количества жирной рыбы) такие заболевания появлялись реже, чем у людей с низкой концентрацией этих кислот в организме. Кроме того, жирная рыба оказалась особенно полезной для людей с генетической предрасположенностью к болезням сердца и сосудов. Ее употребление нивелировало риск их развития.

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