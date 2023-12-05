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Ученые нашли связь между нестабильным сном и когнитивными нарушениями у пожилых людей

JAMA Network: изменчивая продолжительность сна в старости предвещает деменцию

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Американские ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, что неустойчивая продолжительность сна у пожилых людей в значительной степени связана с когнитивными нарушениями. Статья опубликована в научном журнале JAMA Network Open.

Выводы специалистов основаны на многолетнем исследовании, участники которого в период с 1993 по 2012 год заполняли анкеты для оценки средней продолжительности ночного сна. Испытуемые отвечали на одни и те же вопросы с интервалом в 3-5 лет, что позволило прослеживать изменения в характере их сна с течением времени. Всего в проекте было задействовано 826 человек, средний возраст которых составлял 76,3 года.

Когнитивное здоровье участников эксперимента контролировалось с помощью нейропсихических тестов, проводившихся раз в 5-7 лет. Добровольцы, набравшие баллы ниже определенных пороговых значений в этих тестах, были классифицированы как люди с когнитивными нарушениями.

Исследователи обнаружили, что пожилые участники обычно сообщали о более продолжительном сне. Распределение категорий продолжительности сна значительно варьировалось с возрастом: более высокий процент пожилых людей обычно спят долго.

Однако ключевым открытием стала связь между изменчивостью сна и когнитивным здоровьем. Оказалось, что изменчивость продолжительности сна была более заметной особенностью, чем последовательное увеличение или уменьшение продолжительности сна.

«Похоже, что с когнитивными нарушениями связана именно вариативность времени сна, а не постепенное изменение его длительности. Для мыслительных функций большее значения имеют события, способные вызвать резкие перепады продолжительности сна — травмы, болезни, изменения в семейном положении, депрессия», – объяснил автор исследования, профессор Джеффри Илифф.

По словам ученых, их открытие показывает, что при оценке мыслительных функций пожилых людей необходимо учитывать не только само время сна, но и резкие изменения в его продолжительности. Качество сна — важный показатель здоровья мозга, поскольку до 90% пациентов с деменцией испытывают нарушение сна еще до появления основных симптомов заболевания.

Ранее ученые выяснили, как бессонница способствует развитию деменции.

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