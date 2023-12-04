Обнаружено, что физические упражнения стимулируют работу иммунной системы

Исследователи из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что физические упражнения мобилизуют противодействующие воспалению Т-клетки иммунной системы у мышей. Результаты опубликованы в Science Immunology.

Известно, что физические упражнения способствуют хорошей работе органов пищеварения, стимулируют деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышают настроение и приносят пользу при лечении рассеянного склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Исследовательская команда стремилась выяснить, как тренировки влияют на иммунную систему — совокупность процессов в организме, которые обеспечивают его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток.

Ученые проанализировали, что происходит в клетках мышц задних ног мышей, которые один раз пробежались по беговой дорожке, и животных, которые бегали регулярно. Затем ученые сравнили их с мышечными клетками мышей, которые вообще не подвергались физической нагрузке.

Исследователи выяснили, что в результате нагрузки мышцы подвергаются микротравмированию, что вызывает воспалительную реакцию в организме. Это воспаление мобилизует Т-клетки (Treg). Т-клетки — это лимфоциты, которые обладают способностью поглощать и уничтожать чужеродные антигены. Они могут распознавать раковые клетки, вирусы, бактерии и грибы. Т-клетки активизировались как у мышей, которые бегали регулярно, так и у животных, которые выполнили упражнение (бег) единожды. Таких изменений не наблюдалось у грызунов, которые вели пассивный образ жизни.

Повышенная активность Т-клеток сопровождается улучшенной способностью иммунной системы устранять антигены, что обеспечивает защиту организма от различных заболеваний.

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