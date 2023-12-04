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Стало известно, что сахар может повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний

PLOSBiology: чрезмерное употребление сахара вызывает дегенерацию нервной системы

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Ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона (США) обнаружили, что диета с высоким содержанием сахара провоцирует резистентность мозга к инсулину у плодовых мушек. Это приводит к нейродегенеративным заболеваниям вследствие невозможности утилизации продуктов жизнедеятельности органа. Результаты исследования опубликованы в PLOS Biology.

Чтобы доказать наличие взаимосвязи между избыточным употреблением сахара и высоким риском развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, ученые провели эксперимент с участием плодовых мушек (дрозофилов). Они исследовали глиальные клетки животных, которых предварительно посадили на диету с высоким содержанием сахара. Глиальные клетки — это совокупность вспомогательных клеток нервной ткани. Эти клетки известны как «помощники нейронов», обеспечивающие их нормальное развитие и жизнедеятельность.

Выяснилось, что избыток сахара привел к снижению в глиальных клетках уровня PI3k. Концентрация белка PI3k показывает, насколько эффективно клетки реагируют на инсулин. Если она низкая — это свидетельствует о развитии резистентности к этому гормону и накоплении глюкозы в организме. Такая патология приводит к тому, что клетки глии становятся неспособны удалять продукты жизнедеятельности мозга — дегенерирующие аксоны. Их накопление может мешать нормальной работе нейронов и провоцировать болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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