Стало известно, какие бактерии помогают бороться с депрессией

Исследователи из медицинской школы при Университете Вирджинии (США) обнаружили, что лактобациллы, бактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах и йогурте, помогают организму справляться со стрессом и предотвращают депрессию. Результаты опубликованы в Brain Behavior and Immunity (BBI).

Микробиом человеческого кишечника представляет собой уникальную совокупность микроорганизмов (бактерий и грибков). Ученые объяснили, что их количество и взаимодействие друг с другом оказывает влияние на иммунную систему и психическое здоровье. Известно, что дисбактериоз кишечника, вызванным неправильным питанием или другими причинами, способствует развитию многих заболеваний, в числе которых депрессия, тревожное расстройство и рак.

Исследовательская команда сосредоточилась на изучении лактобацилл — это вид пробиотических бактерий, которые является частью нормальной микрофлоры кишечника человека и содержатся в ферментированных (квашенная капуста) и кисломолочных (йогурт) продуктах. Для этого они провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Из микробиома грызунов первой группы ученые исключили лактобациллы.

Ученые обнаружили, что лактобациллы из семейства Lactobaccillacea ответственны за поддержание нормального уровня иммунного медиатора под названием интерферон гамма, который регулирует настроение и реакцию организма на стресс. Их присутствие в организме связано с более низким риском развития тревоги и депрессии.

Исследователи надеются, что их открытие позволит разработать новые способы профилактики и лечения психических расстройств. Например, создать для пациентов, страдающих депрессией (или подверженных риску ее возникновения), специальные пробиотические добавки, которые оптимизируют уровень полезных лактобацилл.

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