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Врач рассказал о признаках рака полости рта

The Conversation: хрипота и язвы во рту могут быть признаками рака

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Регулярные стоматологические осмотры и профессиональная гигиена могут выявить рак полости рта на ранней стадии. Об этом почетный старший преподаватель отдела челюстно-лицевой хирургии из Университета Лидса Майкл Хо рассказал The Conversation.

Ежегодно у примерно девяти тысяч человек в Великобритании диагностируют рак ротовой полости, из них выживают менее шести тысяч. Однако при обнаружении на ранней стадии, которая лечится относительно просто, выживают более 90% пациентов.

Признаки рака полости рта может заметить стоматолог. Самому человеку стоит обращать внимание на язвы во рту, которые не заживают в течение трех недель, а также шишки в любом месте рта, челюсти или шеи, сохраняющиеся более трех недель.

Красные или белые пятна во рту, онемение языка или другой области рта, расшатывание зубов и боль в горле или хрипота, сохраняющиеся более шести недель, также могут указывать на рак.

Примерно половину случав рака полости рта можно предотвратить. Факторами риска являются курение и алкоголь. Кроме того, поражение клеток полости рта вирусом папилломы человека также может привести к раку.

Ранее ученые выяснили, как снизить риск инфаркта на 26%.

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