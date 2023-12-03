Ученые установили, какие продукты спровоцировали рост мозга людей

Ученые из Марсельского университета во Франции установили, что употребление продуктов внешней ферментации сыграло роль в увеличении мозга гоминид. Исследование было опубликовано в журнале Communications Biology.

Объем человеческого мозга в ходе эволюции увеличился в три раза, однако ученые долго не знали, почему. Ни одна из существующих гипотез не могла в полной мере объяснить этот феномен. Поэтому исследователи предложили новую гипотезу «внешнего брожения».

В желудочно-кишечном тракте человека, особенно в толстой кишке, симбиотические бактерии расщепляют органические пищевые вещества на питательные вещества, такие как короткоцепочечные жирные кислоты, — процесс, называемый внутренней ферментацией. Он обеспечивает дополнительную энергию из непереваренной клетчатки, улучшает усвоение витаминов и минералов.

Внешняя ферментация дает аналогичные преимущества. По словам исследователей, в ходе эволюции толстая кишка претерпела значительное сокращение на 74%, что указывает на снижение потребности в расщеплении растительной пищи.

Ранние гоминины могли переносить и хранить пищу, непреднамеренно инициируя внешнюю ферментацию. Со временем эта практика, возможно, превратилась в культурно закрепленный феномен, способствующий расширению мозга и когнитивному развитию. Так, принятие технологии ферментации ранними гомининами было ключевым механизмом расширения человеческого мозга и сокращения кишечника.

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