Хирург дал пять советов, как сохранить простату здоровой

Хирург Нил Барбер, который специализируется на лечении простаты, дал пять советов, как избежать аденомы простаты. Их он рассказал новостному порталу DailyMail.

Простата — это железа, которая находится чуть ниже мочевого пузыря, в малом тазу. Ее основная работа заключается в выработке семенной жидкости, которая переносит сперму. С возрастом, после 30 лет, начинается увеличение простаты. Это приводит к расстройствам мочеиспускания и острой задержке мочи.

По словам специалиста, снизить риск возникновения простатита поможет отказ от чрезмерного употребления алкоголя. Кроме того, важно также вести половую жизнь, чтобы избежать дисфункции органа. Также важно выполнять мужской аналог упражнений Кегеля для тренировки мышц тазового дна.

Также любые физические упражнения снижают риск развития симптоматической аденомы простаты, также важно придерживаться правильного питания. Исследования показывают, что диеты с низким содержанием жира, молочных продуктов и красного мяса, с большим количеством фруктов, овощей и постного белка, такого как рыба, могут помочь справиться с симптомами увеличения простаты.

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