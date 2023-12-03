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Назван максимальный возраст, при котором человек еще результативен в силовых тренировках

Human Kinetics Journals: люди старше 80 оказались результативны в силовых упражнениях

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Люди старше 80 лет, которые ранее никогда не занимались силовыми тренировками, оказались успешны в них. Результаты исследования ученых из университета ла Фронтера (Чили) были представлены в журнале Human Kinetics Journals.

Эксперимент проводился 12 недель. В этот период 29 здоровых пожилых людей (17 человек представляли возрастную подгруппу 65-75 лет, остальные были старше 85) проходили специальную программу тренировок. Она включала тренировки с утяжелителями три раза в неделю. Никто из участников ранее регулярно не занимался силовыми тренировками.

В начале, конце и середине эксперимента ученые собирали данные о физическом состоянии участников. Ученые ожидали, что самые взрослые участники покажут самые слабые результаты, однако это оказалось не так. Участники старше 85 лет набрали больше мышечной массы и силы в относительном выражении, чем другие.

Ученые отметили, что несмотря на то, что спорт полезен даже в таком позднем возрасте, важно учитывать состояние своего организма. В случае «перенапряжения» спорт может негативно сказаться на здоровье, особенно в пожилом возрасте.

Ранее ученые установили, что домашние животные замедляют ухудшение памяти у пожилых.

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