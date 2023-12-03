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Найден способ улучшить профилактику повторного инсульта

JAMA Neurology: имплантация кардиомонитора может предотвратить рецидив инсульта

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Пациентам с мерцательной аритмией, перенесшим ишемический инсульт, для профилактики его рецидива стоит имплантировать кардиомонитор. Исследование опубликовано в журнале JAMA Neurology.

Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия), нерегулярное и учащенное сердцебиение, в пять раз увеличивает вероятность ишемического инсульта у пациентов с другими факторами риска. Ишемический инсульт происходит при блокировании тромбом артерии, несущей кровь к мозгу.

В исследовании приняли участие почти 500 пациентов, перенесших ишемический инсульт, из 33 больниц США. За три года наблюдения мерцательную аритмию обнаружили у 21,7% пациентов, прошедших через имплантацию кардиомонитора, и у 2,4% в контрольной группе пациентов, ритм сердцебиения которых проверялся на приеме врача. При этом у многих аритмию обнаружили не в первый год после инсульта, а в последующие.

Один год отрицательного мониторинга не должен убеждать врачей в том, что у пациентов, перенесших инсульт, в течение следующих двух лет не разовьется аритмия, заключили авторы работы. Кроме того, результаты могут означать, что имплантированные кардиомониторы более эффективно выявляют аритмию. Потенциально они могут привести к лучшей профилактике инсультов, однако этот вывод должен быть проверен в более масштабных исследованиях.

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