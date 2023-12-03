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Врач рассказал о внешних проявлениях повышенного холестерина

Врач Закиев: в редких случаях на повышенный холестерин указывают желтые пятна

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Повышенный уровень «плохого» холестерина — важнейший фактор риска инсультов и инфарктов, при этом лишь в редких случаях он проявляется внешне, например, желтыми образованиями на коже век. Поэтому всем людям старше 40 необходимо сдать анализ крови на липидный профиль. Об этом «Газете.Ru» рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

«Повышение обычно не сопровождается какими-либо симптомами. Для его выявления важна именно лабораторная диагностика: всем лицам старше 40 лет рекомендуется анализ крови для оценки нарушений липидного обмена. Так называемый «липидный профиль» обычно включает общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП и триглицериды. Однако при длительном и значительном повышении холестерина он может проявляться в виде очаговых образований различного цвета – ксантом. Часто эти плоские желтоватые образования встречаются на коже век. Также встречается липидная дуга роговицы — отложения липидов на периферии роговицы», — рассказал Закиев.

Такие изменения обычно встречаются у пациентов с семейной гиперлипидемией, добавил врач. Это наследственное заболевание приводит к значительному повышению холестерина у молодых пациентов и может стать причиной раннего инфаркта или инсульта. Зачастую впервые повышение холестерина обнаруживается, когда у пациента уже развилось какое-либо сердечно-сосудистое заболевание, например, стенокардия (приступ давящей боли в груди ) или инфаркт, поэтому важны профилактические проверки, заключил Закиев.

Ранее кардиолог оценил лекарство, снижающее уровень одной из опасных форм холестерина на 95%.

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