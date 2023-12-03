Психологи рассказали, как избежать выгорания перед Новым годом

Чтобы предотвратить выгорание в конце года, следует отказаться от несрочных и неважных дел или делегировать их другим, а чтобы успеть все необходимое — выполнять однотипные дела вместе и избегать отвлекающих факторов. Об этом психологи рассказали The Conversation.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет выгорание как сочетание трех основных симптомов: утомления, потери эмпатии и снижения производительности на работе. Трудности с концентрацией внимания, пониманием прочитанного, тревога, желание находиться в одиночестве тоже могут указывать на выгорание. Ему подвержены добросовестные перфекционисты, особенно перед Новым годом.

Чтобы снизить риск выгорания, нужно ранжировать задачи на срочные и важные, несрочные и неважные, важные и несрочные, неважные срочные. Также следует определить задачи, которые можно делегировать другим людям. Это позволит избавиться от иллюзии огромного списка важных дел и снизит стресс. Кроме того, большие цели стоит разбить на мелкие выполнимые задачи, которые необходимо выполнять каждый день, неделю или месяц, чтобы не чувствовать себя перегруженным. Так, продукты для праздника можно закупить в течение недели, а не за один день.

Систематический обзор исследований, проведенный в 2022 году, показал, что перерывы в течение дня улучшают концентрацию внимания, самочувствие и помогают выполнить больше работы. Также стоит свести к минимуму отвлекающие факторы, например, телефон. Исследования показывают, что люди лучше справляются с умственными задачами, когда их телефоны находятся в другой комнате, а не в кармане. Повысить продуктивность может выполнение однотипных задач за один временной интервал. Например, можно выделить время для ответа на все электронные письма за один раз. Такой подход повышает эффективность и сокращает время, затрачиваемое на переход между различными видами деятельности.

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