Ученый рассказал о симптомах глазного сифилиса

Лечащийся антибиотиками глазной сифилис часто путают с неизлечимым пигментным ретинитом. Об этом сообщает The Conversation.

Пять случаев глазного сифилиса у женщин были зарегистрированы в штате Мичиган в 2023 году, США. Все они заразились от одного и того же мужчины. И все они имели разные симптомы: от воспаления глаз до паралича черепных нервов.

Сифилис вызывается бактерией Treponema pallidum. Хотя глазной сифилис встречается лишь в 1% всех случаев заражения, его тяжело выявить из-за отсутствия характерных симптомов. Без лечения заболевание может прогрессировать в течение многих лет, вызывая еще больший ущерб для многих систем органов.

Часто глазной сифилис путают с наследственным заболеванием, пигментным ретинитом. В отличие от сифилиса, от которого можно избавиться курсом антибиотиков, пигментный ретинит не лечится, и пациентам приходится смириться с ухудшением зрения. Параллельно у них могут развиться дальнейшие сифилитические осложнения, включая поражение мозга. Поэтому врачи не должны стесняться проверять сифилис у пациентов и объяснять им, почему это необходимо, заключает The Conversation.

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