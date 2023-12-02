70-летняя женщина из Уганды родила близнецов с помощью ЭКО, став одной из старейших рожениц в истории. Об этом сообщает The Independent.

Сафина Намуквайя, жительница Уганды, родила близнецов (мальчика и девочку) в столичной больнице, где ей ранее провели процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Женщине сделали кесарево сечение, недоношенных детей поместили в инкубатор (они родились на 31-й неделе), оба находятся в стабильном состоянии. В 2020 году она уже родила девочку в этом же учреждении, также с помощью ЭКО.

Намуквайя стала старейшей женщиной, родившей ребенка в женской больнице Уганды, которая специализируется на помощи страдающим от бесплодия парам. Сейчас она здорова, об этом сообщил представитель Международного центра больницы Артур Мацико. Сама женщина в комментарии для угандийской газеты Daily Monitor рассказала, что ее беременность была трудной, поскольку партнер бросил ее, когда узнал, что женщина ждет близнецов.

В 2019 году 73-летняя женщина на юге Индии родила девочек-близнецов после процедуры ЭКО. Она считается старейшей роженицей в мире.

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