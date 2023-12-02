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Создано новое устройство для выявления аритмии сердца

JAHA: разработанные кардиологами умные фитнес-часы могут выявить аритмию

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Разработанные кардиологами умные фитнес-часы успешно выявили у пользователей мерцательную аритмию, повышающую риск инсультов и инфарктов. Исследование ученых из Мичиганского университета опубликовано в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Обычные фитнес-часы нередко приводят к ложноположительному обнаружению мерцательной аритмии — нарушения сердечного ритма, которое значительно повышает риск инсультов и инфарктов. Диагностирование аритмии у здорового человека может заставить его пройти ненужные обследования и пережить серьезный стресс.

В новом исследовании ученые разработали наручные часы, отпускаемые по рецепту, которые постоянно контролируют сердечный ритм пользователя и используют уникальный алгоритм для обнаружения мерцательной аритмии. Медицинское устройство Verily Study Watch оказалось очень точным при выявлении фибрилляции предсердий у участников.

Исследовательские часы правильно идентифицировали фибрилляцию предсердий у подавляющего большинства из сотни участников. Как и обычные часы, они обнаруживают изменения сердечного ритма, посылая световые импульсы через кожу в кровеносные сосуды.

Устройство не заменяет регулярного посещения кардиологов, но может быть полезно для долгосрочного и непрерывного ведения пациентов с мерцательной аритмией, заключили ученые.

Ранее врачи назвали способы наладить ритм сердца без лекарств.

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