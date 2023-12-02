Кардиолог оценил лекарство, снижающее уровень одной из опасных форм холестерина на 95%

Леподисиран – новый препарат, способный снижать на 95% уровень липопротеида а, одной из вредных форм холестерина. В настоящее время неизвестно, насколько этот препарат будет применим в реальной клинической практике. Об этом «Газете.Ru» рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

Липопротеин а (ЛП а), — тип «плохого» холестерина. Повышенный уровень ЛП а является независимым фактором риска сосудистых катастроф, при этом его концентрация в крови обусловлена генетически и не зависит от образа жизни, а также на сегодня не одобрено ни одно лекарственное средство для снижения ЛП (а). Сейчас испытания проходит новый лекарственный препарат Леподисиран. Недавно опубликованные результаты первой фазы клинических испытаний показали, что он может снижать уровень ЛП а на 95%.

«Для того, чтобы сказать, насколько этот препарат окажется применим в клинической практике, необходимы дальнейшие исследования, в которых должно быть изучено влияние препарата на смертность, частоту развития инфаркта или инсульта. Может оказаться так, что лабораторный показатель ЛП а будет уменьшаться, но при этом клинического эффекта, то есть влияния на прогноз, не будет. Пока мы не будем уверены в безопасности и эффективности препарата, использовать его нельзя. К сожалению, проведение полноценных испытаний займет еще несколько лет», — объяснил Закиев.

Ранее ученые выяснили, что очень высокий уровень «хорошего холестерина» связан с повышенным риском деменции.