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Ученые выяснили, что выхлопные газы могут вызвать приступ гипертонии

AIM: вдыхание автомобильных выхлопов резко повышает кровяное давление

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Global Look Press

Американские ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, что даже кратковременное воздействие воздуха с выхлопными газами может повысить давление крови настолько, что подтолкнет человека к гипертонии первой стадии. Исследование опубликовано в научном журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

В ходе эксперимента ученые протестировали 40 участников в лаборатории, дав им вдохнуть небольшое количество дизельных паров. Затем опыт повторили в практической обстановке, возя добровольцев в специально оборудованном микроавтобусе по загруженным улицам Сиэтла в течение двух часов. В некоторых случаях воздух в машине фильтровался, в других система очистки была выключена.

Исследователи обнаружили, что во время езды без фильтра повышение кровяного давления было аналогично тому, которое наблюдалось в лаборатории.

По словам ученых, такой эффект мог быть обусловлен воздействием на организм мельчайших частиц атмосферных загрязнителей, содержавшихся в парах сгоревшего топлива. Повышенное кровяное давление сохранялось у участников эксперимента в течение 24 часов.

Специалисты подчеркнули, что их открытие говорит о необходимости мероприятий по улучшению качества воздуха рядом с крупными автодорогами ради сохранения общественного здоровья.

Ранее ученые предложили защищать школы от вредных автомобильных выбросов живыми изгородями.

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