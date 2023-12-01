Ученые выяснили, что выхлопные газы могут вызвать приступ гипертонии

Американские ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, что даже кратковременное воздействие воздуха с выхлопными газами может повысить давление крови настолько, что подтолкнет человека к гипертонии первой стадии. Исследование опубликовано в научном журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

В ходе эксперимента ученые протестировали 40 участников в лаборатории, дав им вдохнуть небольшое количество дизельных паров. Затем опыт повторили в практической обстановке, возя добровольцев в специально оборудованном микроавтобусе по загруженным улицам Сиэтла в течение двух часов. В некоторых случаях воздух в машине фильтровался, в других система очистки была выключена.

Исследователи обнаружили, что во время езды без фильтра повышение кровяного давления было аналогично тому, которое наблюдалось в лаборатории.

По словам ученых, такой эффект мог быть обусловлен воздействием на организм мельчайших частиц атмосферных загрязнителей, содержавшихся в парах сгоревшего топлива. Повышенное кровяное давление сохранялось у участников эксперимента в течение 24 часов.

Специалисты подчеркнули, что их открытие говорит о необходимости мероприятий по улучшению качества воздуха рядом с крупными автодорогами ради сохранения общественного здоровья.

Ранее ученые предложили защищать школы от вредных автомобильных выбросов живыми изгородями.