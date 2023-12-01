Богатые витамином К продукты способствуют здоровью костей у пожилых

Витамин К способствует здоровью костей, в том числе у пожилых. за счет активации белка остеокальцина. Его дефицит повышает риск переломов. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Витамин К — жирорастворимый витамин, необходимый для системы свертывания крови. Также он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, благодаря которым снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В новом обзоре ученые рассмотрели исследования связи витамина К и здоровья костей.

Основная роль витамина К для поддержания постоянной регенерации костей заключается в активации белка остеокальцина. Из-за этого дефицит витамина К повышает риск переломов. Эксперименты на мышах с удаленными яичниками подтвердили, что пищевые добавки с витамином К повышают концентрацию активированного остеокальцина.

Витамин К можно получать из пищи: им богаты зеленые овощи, листовые салаты, рапс, оливки, соевые бобы, бобы натто, свинина и сыр. Потребление бобов натто было связано с большей концентраций витамина К в крови и более высокой минеральной плотностью костей в области бедра и шейки бедренной кости. Это может указывать на уменьшение риска тяжелого остеопороза и переломов бедра у пожилых с достаточным потреблением витамина К.

Некоторые исследования показывают, что современные рекомендации по употреблению витамина К недостаточны для поддержания здоровья костей, поэтому требуются дальнейшие клинические испытания.

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