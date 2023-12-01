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Ученые назвали продукты, способствующие похудению

Eur. J. Clin. Nutr: овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые помогают похудеть

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Диеты, богатые пищей растительного происхождения, способствуют снижению веса и улучшению здоровья. Исследование опубликовано в European Journal of Clinical Nutrition.

В эксперименте приняли участие 223 человека с лишним весом, половина из которых в течение 16 недель соблюдала низкожировую диету с высоким содержанием овощей, фруктов, бобовых и зерновых, тогда как контрольная группа не вносила никаких изменений в рацион.

За 16 недель участники из группы диеты снизили вес в среднем на 5,9 кг, в основном за счет уменьшения висцерального жира и подкожного (4,1 кг), а не мышечной массы.

Анализ данных показал, что лучше всего потере веса способствовали овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты. Сведение к минимуму потребления продуктов животного происхождения, растительных масел, рафинированных зерновых, сладостей, чая и кофе, мяса, морепродуктов, яиц и молочных продуктов было связано с улучшением показателей здоровья.

Ранее эксперимент на близнецах показал, что веганская диета улучшает здоровье сердца и сосудов.

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