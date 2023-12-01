Вакцина от опоясывающего лишая может повысить шансы на здоровое старение

Вакцинация против опоясывающего лишая может повысить шансы на здоровое старение и снизить риск деменции. Исследование опубликовано в журнале Npj Vaccines.

Реактивация вируса ветряной оспы из-за снижения иммунитета вызывает опоясывающий лишай — болезненное состояние с рядом осложнений, включая нарушения слуха, зрения и повышенный риск инсульта и сердечного приступа. Только в США ежегодно регистрируется более миллиона случаев опоясывающего лишая, причем чаще заболевают женщины. Вакцины могут предотвратить это состояние и его осложнения, что крайне важно, учитывая старение населения, которое происходит во многих странах из-за увлечения продолжительности жизни.

В настоящее время доступны две вакцины против опоясывающего лишая: живая вакцина на основе ослабленной формы вируса и рекомбинантная двухдозовая вакцина. Вторая более эффективна для людей с ослабленным иммунитетом, например, пожилых.

Исследования показали, что опоясывающий лишай связан с сильной болью у большинства пациентов, при этом в одном исследовании 15,8% пациентов сообщили о самой сильной боли, которую они могли представить. Рекомбинантная вакцина защищает от развития опоясывающего лишая, а у заболевших значительно снижает использование обезболивающих, выраженность боли и риск госпитализации. Некоторые недавние данные позволяют предположить, что вакцинация от опоясывающего лишая может снизить риск деменции. Учитывая все это, необходимы программы вакцинации взрослых от опоясывающего лишая, заключили авторы.

Ранее ученые выяснили, что высокий уровень «хорошего холестерина» может увеличивать риск деменции.