Врачи предупредили о вреде уборки снега

Уборка снега может быть опасна для жизни людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Об этом сообщается на сайте Клиники Мэйо.

При уборке снега лопатой из-за холода сужаются сосуды, что приводит к повышению кровяного давления. У людей с сопутствующими заболеваниями это само по себе может привести к давящей боли в груди. Ведущим малоподвижный образ жизни людям с болезнями сердца следует проконсультироваться с врачом перед уборкой снега.

Кроме того, не стоит убирать снег во время курения, после еды или сразу после употребления кофеина, поскольку это может вызвать дополнительную нагрузку на сердце. Во время и после уборки следует пить воду, даже без чувства жажды. Также стоит облегчить себе труд и убирать свежевыпавший снег: он легче начавшего таять. И всегда нужно держать телефон под рукой, чтобы в случае чрезвычайной ситуации вызвать помощь.

«Это тяжелая деятельность, которая создает дополнительную нагрузку на ваше сердце, и тем, у кого есть сердечные заболевания, мы рекомендуем, чтобы снег чистил кто-то другой», — заключили врачи.

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