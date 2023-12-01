проект

>

Врачи предупредили о вреде уборки снега

Клиника Мэйо: уборка снега после еды может навредить сердцу

close
100%
Shutterstock

Уборка снега может быть опасна для жизни людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Об этом сообщается на сайте Клиники Мэйо.

При уборке снега лопатой из-за холода сужаются сосуды, что приводит к повышению кровяного давления. У людей с сопутствующими заболеваниями это само по себе может привести к давящей боли в груди. Ведущим малоподвижный образ жизни людям с болезнями сердца следует проконсультироваться с врачом перед уборкой снега.

Кроме того, не стоит убирать снег во время курения, после еды или сразу после употребления кофеина, поскольку это может вызвать дополнительную нагрузку на сердце. Во время и после уборки следует пить воду, даже без чувства жажды. Также стоит облегчить себе труд и убирать свежевыпавший снег: он легче начавшего таять. И всегда нужно держать телефон под рукой, чтобы в случае чрезвычайной ситуации вызвать помощь.

«Это тяжелая деятельность, которая создает дополнительную нагрузку на ваше сердце, и тем, у кого есть сердечные заболевания, мы рекомендуем, чтобы снег чистил кто-то другой», — заключили врачи.

Ранее ученые выяснили, что высокий уровень «хорошего холестерина» может увеличивать риск деменции.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий