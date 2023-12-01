проект

>

Ученые обнаружили новый механизм возникновения переедания

Nature: переедание связано с активностью особой молекулы в гипоталамусе

close
100%
Freepik

Исследователи из технологического института Вирджинии (США), обнаружили, что эмоциональное переедание, вызванное изменениями в отделе мозга под названием гипоталамус, связано с активностью молекулы проэнкефалина. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Психогенное переедание — это расстройство пищевого поведения, представляющее собой употребление чрезмерного количества еды, которое приводит к появлению лишнего веса и является реакцией на эмоциональный стресс. Ученые стремились изучить процессы, протекающие в головном мозге при желании «заесть» напряженность. Для этого они провели эксперимент с участием мышей. В лаборатории животных подвергли воздействию запаха кошачьих экскрементов — ощущение присутствия хищника заставило грызунов испытывать стресс в течение следующих 24 часов.

Сканирование головного мозга подопытных показало, что в связи со стрессом определенные нейроны проявили чувствительность к потреблению продуктов с высоким содержанием жира. Оказалось, что это обусловлено активностью молекулы проэнкефалина в гипоталамусе. Чтобы подтвердить это, исследователи искусственно стимулировали нейроны в головном мозге спокойных мышей с помощью света, что привело к активации молекулы проэнкефалина. Грызуны стали стремиться употребить большее количество пищи даже в отсутствие эмоционального стресса, вызванного присутствием хищника.

Исследователи надеются, что их открытие поспособствует разработке новых методов терапии эмоционального переедания у людей. Тем не менее, особенности «работы» этой молекулы еще предстоит изучить.

Ранее стало известно, какая пища наиболее желанна для человека.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий