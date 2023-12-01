Названа причина появления тревожности и раздражительности при болезни Альцгеймера

Исследователи из медицинской школы при Университете Питтсбурга (США) обнаружили, что раздражительность, тревожность и депрессивные симптомы при болезни Альцгеймера вызваны нейровоспалением. Результаты опубликованы в Journal of the American Medical Association (JAMA).

Нейропсихиатрические симптомы, такие как раздражительность, повышенное нервное возбуждение, тревога и депрессивное состояние, являются одними из наиболее сложных для лечения у пациентов с болезнью Альцгеймера. Они не только снижают качество жизни пациента, но и осложняют его отношения с друзьями и близкими. Ученые выяснили, что такое изменение характера обусловлено не накоплением в структурах головного мозга токсичных белков амилоидной группы, а нейровоспалением.

В исследовании приняли участие 109 пожилых людей, у большинства из которых не было когнитивных нарушений. С помощью технологии нейровизуализации ученые оценили структуру, функции и биохимические характеристики мозга каждого добровольца. Они зафиксировали наличие или отсутствие нейровоспаления, а также факт накопления в мозге бета-амилоидных и тау-белков. Это протеины, который чаще всего встречается в нейронах центральной нервной системы.

Выяснилось, что нейровоспаление усиливает депрессию, тревогу и раздражительность у пациентов с когнитивными нарушениями. Нейровоспаление предполагает чрезмерную активность нейроглии, вспомогательных клеток нервной ткани.

Ученые надеются, что их открытие позволит разработать новые методы терапии, позволяющие снизить тяжесть нейропсихиатрических симптомов при болезни Альцгеймера. Это поможет пациентами с таким заболеванием и людям, осуществляющим уход за ними, чувствовать себя более комфортно.

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