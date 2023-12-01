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Стало известно, как уровень образования связан с психическим здоровьем

The Lancet: люди с высшим образованием склонны к депрессии и тревожности

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Люди, которые получают (или недавно получили) высшее образование, более склонны к депрессии и тревожности, чем те, у кого уровень образования ниже. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, которые поделились результатами исследования в The Lancet.

Ученые использовали данные лонгитюдных исследований молодежи в Британии (LSYPE1 и LSYPE2). В первой части исследования приняли участие 4832 человека, которые родились в 1989-1990 годах. Лонгитюдное исследование — это научный метод, применяемый, в частности, в социологии и психологии, в котором изучается одна и та же группа объектов. К участию во второй части исследования были приглашены еще 6128 добровольцев (1998-1999). В обеих группах высшее образование было более чем у половины испытуемых.

Участники двух групп заполнили анкеты для оценки психического здоровья, чтобы ученые могли отследить, как и в какое время у них проявлялись симптомы тревоги и депрессии. Исследователи обнаружили небольшую разницу в интенсивности признаков депрессии и тревоги в возрасте 18-19 лет между студентами (в том числе в университете и других высших учебных заведениях) и неучащимися. Эта связь сохранилась после корректировки на потенциально мешающие факторы — социально-экономический статус, образование родителей и наличие вредных привычек.

Исследователи предполагают, что повышенный риск этих психических заболеваний может быть связан с академическим или финансовым давлением, которое преподаватели или родители оказывают на студентов.

Ранее ученые выяснили, что пассивный образ жизни серьезно увеличивает риск депрессии.

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