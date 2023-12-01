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Обнаружен белок, влияющий на продолжительность жизни

Cell Reports: CD300f определяет продолжительность жизни мышей

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Исследователи из университета Барселоны обнаружили, что белок, известный как иммунный рецептор CD300f, играет решающую роль в определении продолжительности жизни мышей. Также отсутствие CD300f связано с ранним началом снижения когнитивных способностей. Результаты опубликованы в Cell Reports.

Рецептор CD300f - это белок, экспрессируемый клетками иммунной системы, который модулирует клеточный метаболизм и запускает воспаление. Чтобы выяснить, какие функции он выполняет в организме лабораторной мыши, ученые провели исследование, основанное на подробном мониторинге нескольких групп животных в течение тридцати месяцев. Такая длительность эксперимента позволила ученым отказаться от использования моделей ускоренного старения, которые не в полной мере отражают процесс, включающий в себя постепенное накопление изменений с возрастом.

Исследование показало, что CD300f и миелоидные клетки (возникают из клетки-предшественника — моноцитов, эритроцитов или тромбоцитов) иммунной системы сами по себе могут определять скорость возникновения патологий, связанных со старением. В частности, ученые обнаружили, что у мышей, у которых отсутствовал иммунный рецептор CD300f, преждевременно развивались такие заболевания и состояния, как когнитивный дефицит и нарушение координации движений. Отсутствие таких патологий способствует здоровому старению и долгой жизни.

Кроме того, CD300f защищает некоторые органы — мозг, печень и легкие — от повреждений. Механизмы, лежащие в основе этой функции, еще предстоит изучить. Ученые надеются, что их открытие позволит приблизиться к созданию терапевтических стратегий, направленных на лечение деменции у людей.

Ранее выяснилось, что высокий уровень «хорошего холестерина» может увеличивать риск деменции.

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