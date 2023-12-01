Ученые рассказали, почему консультации с врачом не должны быть дистанционными

Исследователи из Оксфордского университета выяснили, что дистанционные консультации с врачом по видеосвязи или по телефону увеличивают вероятность назначения неправильного лечения, постановки некорректного диагноза, а также подвергают пациентов риску обострения уже существующих заболеваний. Результаты исследования опубликованы в The BMJ (British Medical Journal).

Команда изучила данные о 95 инцидентах в сфере безопасности здравоохранения в Британии в период с 2020 по 2023 год. Ученые проанализировали поступившие жалобы, отчеты и урегулированные требования о компенсациях. Выяснилось, что некоторые лечащие врачи расценивали предварительный диагноз (или его отсутствие), поставленный в ходе видео-приема, в качестве окончательного вердикта. Это привело к появлению множества врачебных ошибок, результатами которых стали летальные исходы пациентов с пороками сердца, диабетом и раком.

В иных случаях врачи не могли выявить такие серьезные заболевания, как тромбоэмболия легочной артерии и сепсис. В результате постановки неверного диагноза и назначения некорректного лечения пациенты преждевременно уходили из жизни.

Дистанционные консультации стали популярны в связи с необходимостью соблюдать режим длительной самоизоляции во время пандемии коронавируса. Исследователи отметили, что состояние пациентов с уже существующими заболеваниями особенно трудно оценить по телефону. Профессор Триша Гринхальх, ведущий автор исследования из Оксфордского университета, заявила, что к врачебным ошибкам приводят организационное давление и плохая коммуникация.

Также ученые отметили, что установление необходимости отмены дистанционных консультаций не было их целью. Они надеются, что их работа поспособствует разработке способов обеспечения качества и безопасности приемов такого формата.

Ранее ученые сравнили активность мозга при живом общении и видеозвонках.