Веганская диета улучшает здоровье сердца и сосудов, показал эксперимент на близнецах

Исследование на однояйцевых близнецах доказало, что веганская диета улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Работа опубликована в JAMA Network Open.

В эксперименте, проводившемся с мая по июль 2022 года, приняли участие 22 пары однояйцевых близнецов без сердечно-сосудистых заболеваний. В каждой паре близнецов посадили на разные диеты: всеядную и веганскую. При этом оба типа питания были здоровыми: содержали много овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов и не содержали сахара и рафинированного крахмала. В течение первых четырех недель служба питания доставляла 21 прием пищи в неделю — семь завтраков, обедов и ужинов. Остальные четыре недели участники готовили еду самостоятельно, записывая все блюда в журнал.

У участников, придерживавшихся веганской диеты, наблюдались значительно более низкие уровни «плохого» холестерина (ЛПНП), инсулина и массы тела, чем у всеядных участников. Все эти изменения указывают на лучшее состояние сердца и сосудов.

Средний исходный уровень ЛПНП для веганов составлял 110,7 мг/дл и 118,5 мг/дл для всеядных участников. В конце исследования он снизился до 95,5 для веганов и 116,1 для всеядных. Оптимальный уровень холестерина ЛПНП для здоровья составляет менее 100.

У участников-веганов также наблюдалось снижение уровня инсулина примерно на 20%: более высокий уровень инсулина является фактором риска развития диабета. Кроме того, они потеряли в среднем на два килограмма больше, чем всеядные.

Ранее ученые выяснили, что высокий уровень «хорошего холестерина» может увеличивать риск деменции.