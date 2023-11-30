Высокий уровень «хорошего холестерина» может увеличивать риск деменции

Чрезмерно высокий уровень «хорошего холестерина» связан с повышенным риском деменции у пожилых людей. Исследование Университета Монаша опубликовано в журнале The Lancet Regional Health – Western Pacific.

Липопротеид высокой плотности (ЛПВП) в просторечии известен как «хороший холестерин» из-за его способности бороться с атеросклерозом.

В новой работе ученые проанализировали данные почти 19 тысяч изначально здоровых пожилых людей в возрасте старше 70 лет. В среднем в течение 6,3 года участники с очень высоким уровнем холестерина ЛПВП на момент начала исследования имели на 27% более высокий риск развития деменции по сравнению с участниками с оптимальным уровнем холестерина ЛПВП. Эффект был более заметен у людей в возрасте 75 лет и старше: их риск деменции при высоком ЛПВП был на 42% выше по сравнению с лицами с оптимальным уровнем.

Авторы заявили, что очень высокие уровни холестерина ЛПВП, связанные с риском деменции, в этом исследовании были необычными и скорее всего связаны не с диетой, а с метаболическими нарушениями. Они также отметили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы объяснить, почему очень высокий уровень холестерина ЛПВП влияет на риск деменции. Открытие может улучшить прогнозирование риска деменции.

Чрезмерно высокими уровнями холестерина ЛПВП в этом исследовании считались значения более 2,07 ммоль/л, а оптимальными — от 1,03 до 1,55 ммоль/л для мужчин и от 1,55 2,07 ммоль/л для женщин.

Ранее ученые нашли фактор, увеличивающий относительный риск сосудистой деменции на 78%.