Найден фактор, который может повысить риск рака шейки матки в четыре раза

Активное наблюдение за аномальными клетками на поверхности шейки матки связан с повышенным долгосрочным риском развития рака по сравнению с их немедленным удалением. Исследование опубликовано в BMJ.

Главная причина рака шейки матки — вирусы папилломы человека (ВПЧ). Они вызывают аномальные изменения клеток, выстилающих шейку матки. Эти изменения известны как CIN. Чем выше степень CIN, тем выше риск развития рака. Раньше аномальные клетки рекомендовалось удалять при второй степени CIN, однако исследования показали, что 50-60% случаев CIN2 спонтанно исчезают в течение двух лет. Поэтому многие страны внедрили активное наблюдение для некоторых женщин с CIN2 вместо лечения.

Активное наблюдение включает в себя регулярные обследования и анализы в течение двух лет после обнаружения CIN2, чтобы отследить, развиваются ли аномальные клетки дальше. В новом исследовании ученые оценили долгосрочные риски такого подхода.

В исследование включили 27 тысяч женщин с CIN2, обнаруженной в период с 1998 по 2020 годы. Из них 45% находились под активным наблюдением, а 55% провели немедленное лечение — петлевое удаление аномальных клеток LLETZ.

Риск рака шейки матки был одинаковым в обеих группах в течение двухлетнего периода (0,56% в группе активного наблюдения и 0,37% в группе LLETZ). Но через 20 лет риск был примерно в четыре раза выше в группе активного наблюдения (2,65%), тогда как в группе LLETZ он оставался относительно стабильным (0,76%). Повышенный риск в основном наблюдался среди женщин в возрасте 30 лет и старше.

Одним из объяснений более высокого долгосрочного риска рака шейки матки у женщин, находящихся под активным наблюдением, может быть то, что инфекция ВПЧ, вызывающая рак шейки матки, реактивировалась в периоды ослабления иммунитета или старения, объяснили исследователи.

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