Врачи рассказали, что подъем со стула может привести к вывиху надколенника

Вывих надколенника может быть вызван травмой, но у некоторых людей к нему может привести ходьба или вставание со стула. Об этом сообщается на сайте Клиники Мэйо.

Вывих надколенника представляет собой смещение коленной чашечки. Оно может быть вызвано внезапным ударом, например, во время занятий контактным видом спорта: футболом или хоккеем. При этом возникает боль, а область колена может опухнуть. Большинству пациентов с вывихом надколенника достаточно рентгена, который также позволит оценить риск рецидива. После травмы пациентам нужно ограничить нагрузку на сустав и использовать специальный ортез.

Некоторым требуется МРТ, чтобы проверить, не откололся ли кусок хряща. Более молодым пациентам может быть рекомендована операция по удалению отколовшегося куска хряща. У пожилых пациентов вероятность восстановления хряща снижается, поэтому операция не всегда рекомендуется.

Анатомические особенности некоторых людей повышают риск вывиха надколенника даже в повседневной жизни, например, при ходьбе или вставании со стула. В этих случаях надколенник может вернуться на место сам, но следует обратиться к ортопеду, чтобы провериться на травмы хряща. Кроме того, врач может научить вправлять такой вывих самостоятельно.

Лучший способ снизить вероятность острых и хронических вывихов коленной чашечки — поддерживать общую силу ног, квадрицепсов и бедер. Это также снижает риск развития артрита. Однако многим требуется операция на медиальной пателлофеморальной связке, либо углубление борозды, в которой находится коленная чашечка.

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